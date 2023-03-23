شركات الغاز الأمريكية تضغط لتسريع عملية الترخيص لمشروعات القطاع

تكثف شركات أنابيب الغاز الطبيعي الأمريكية ضغوطها على الكونجرس وأجهزة تنظيم قطاع الطاقة الأمريكي لتسريع عملية إصدار التراخيص كوسيلة بناء المزيد من المشروعات التي توفر الطاقة للولايات الأمريكية الشرقية.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن الرابطة الأمريكية للغاز الطبيعي بين الولايات، وصفت هذا التحرك بأنه تحرك على مسارين في واشنطن، وذلك قبل بدء اجتماعات الكونجرس.



وستكون الخطوة الأولى نقل سلطة إصدار شهادات جودة المياه المخولة حاليا لحكومات الولايات وفقا لقانون المياه النظيفة، إلى اللجنة الاتحادية لتنظيم الطاقة والتي تصدر الموافقات النهائية لمشروعات أنابيب نقل الغاز بين الولايات الأمريكية.



أما الخطوة الثانية فتتمثل في حث الكونجرس على تعديل قانون السياسة البيئية الوطنية لوضع معايير أعلى للطعن القانوني على موافقات اللجنة الاتحادية لتنظيم الطاقة على مشروعات الغاز، بما في ذلك إلزام مقدمي الطعون بالتواصل أولا مع اللجنة الاتحادية لتنظيم الطاقة، وإقامة دعواهم خلال مدة لا تزيد عن 120 يوما من تاريخ صدور الموافقة.



يذكر أن ويلي فيليبس القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة اللجنة الاتحادية لتنظيم الطاقة، والذي تولى منصبه في يناير الماضي منح شهادات لمشروعات غاز وسرع وتيرة المراجعة البيئية.