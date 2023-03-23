الاستخبارات الداخلية بألمانيا تحذر من مخاطر استخدام تيك توك

حذرت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور "الاستخبارات الداخلية بألمانيا"، من مواجهة مخاطر كبيرة عند استخدام تطبيق "تيك توك".

وقال نائب رئيس الهيئة، اليوم الخميس، بالعاصمة برلين على هامش فعالية عن التجسس والمخاطر السيبرانية على الاقتصاد الألماني: "عندما تنظر إلى نطاق البيانات وبيانات التعريف والمحتويات على تيك توك من ناحية، وعندما تتفحص نوعية إمكانات التأثير التي تمتلكها هيئات حكومية على مثل هذه الشركات، حينئذ سيثير ذلك المخاوف، وهذا ما أعاني منه".

ويذكر أنه يتم حاليا مناقشة فرض حظر على تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت وزيرة داخلية ألمانيا، قد صرحت خلال زيارتها الحالية لواشنطن بأنها لا ترى أنه سيتم فرض حظر عام على تطبيق "تيك توك" بالنسبة لألمانيا، مثلما يتم مناقشة هذا الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها أكدت ضرورة التوضيح بشكل قوي أن "تيك توك" هي شركة يمكن أن تنساب منها البيانات.

جدير بالذكر أنه غير مسموح لموظفي الحكومة الاتحادية بألمانيا استخدام التطبيق على هواتف العمل الخاصة بهم.