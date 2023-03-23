 تركيا تتطلع لاختبار دبابة محلية الصنع مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة - بوابة الشروق
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تركيا تتطلع لاختبار دبابة محلية الصنع مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة

(د ب أ)
نشر في: الخميس 23 مارس 2023 - 10:20 م | آخر تحديث: الخميس 23 مارس 2023 - 10:20 م
تستعد تركيا لبدء اختبار دبابة محلية الصنع في أبريل المقبل، ما يعزز ترسانة متنامية من المعدات العسكرية الوطنية، والتي تحظى بدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك قبل أسابيع من أصعب انتخابات تواجهه في حياته السياسية.

وتهدف شركة "بي إم سي سافونما" الخاصة للمقاولات إلى تسليم أول دبابات ألتاي للجيش التركي في 23 أبريل المقبل، بحسب ما قاله مراد يالسينتاس، المدير التنفيذي للشركة الأم "بي إم سي" في تصريحات أوردتها وكالة الأناضول التركية.

وأضاف يالسينتاس أن الاختبارات ستستغرق عامين، على أن يبدأ الإنتاج الكلي في العاصمة أنقرة اعتبارا من عام 2025.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، يأمل أردوغان أن تعزز المشروعات العسكرية الطموحة، شعبيته بين أصوات الناخبين القوميين والمحافظين قبل الانتخابات المقررة في 14 مايو المقبل، حيث يواجه تحالفا واسعا من أحزاب المعارضة.

ويشرف الرئيس بالفعل على إنتاج طائرات مُسيرة، تستخدم في صراعات، بدءا من أوكرانيا إلى أثيوبيا، وطائرة مقاتلة.

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