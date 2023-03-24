ألمانيا تبدأ استقبال الغاز المسال من ثالث محطة بحرية

بدأت ألمانيا استقبال إمدادات الغاز الطبيعي المسال من ثالث محطة استقبال عائمة، في الوقت الذي بدأ الغاز يتدفق في موقع برونسبوتيل على نهر إلبه لأول مرة.

وقالت شركة إس.إتش نت زد، إنه يتم ضخ الغاز المسال بعد إعادة تغييزه إلى شبكة خطوط الأنابيب في إطار عملية التشغيل التجريبي التي بدأت أمس.

وقالت شركة آر.دبليو.إي الألمانية المشغلة لمحطة الاستقبال، إنه سيتم تشغيل المنشأة بانتظام الشهر المقبل.

وتعتبر المحطة الموجودة في الميناء الشمالي الثالثة لاستقبال الغاز المسال في ألمانيا، بعد محطتي فيلهيم شافن ولوبمين في إطار الجهود الرامية إلى تأمين الإمدادات البديلة للغاز الطبيعي الروسي الذي تراجعت إمداداته بشدة منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا في أواخر فبراير من العام الماضي.

وبدأ تشغيل محطة فيلهيلم شافن في بحر الشمال في ديسمبر الماضي ومحطة لوبمين في بحر البلطيق في يناير الماضي.

ووصلت كميات الغاز المسال التي وصلت إلى ألمانيا عبر المحطات الثلاث إلى مستويات قياسية، حيث تم تسجيل رقم قياسي أمس، عندما قالت وكالة الشبكة الاتحادية الألمانية إن إمدادات الغاز المسال وصلت إلى 217 جيجاوات/ساعة، وهي كمية تكفي لتلبية استهلاك حوالي 10850 مسكن سنويا.