السويد تقترح تقديم دعم للأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الغذاء

قدمت الحكومة السويدية اقتراحا لتقديم مساعدات مالية للأسر المعيلة في محاولة لدعم الأسر الأشد عرضة لتداعيات معدل التضخم المرتفع.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إيبا بوش نائب رئيس وزراء السويد قوله في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن المنح المقترحة تستهدف حوالي 110 آلاف أسرة تحصل على دعم للإسكان، وتصل تكلفتها الإجمالية إلى حوالي 720 مليون كورون (70.4 مليون دولار).



وبحسب بيانات مكتب الإحصاء السويدي ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 21% مقارنة بمستواها قبل عام.



وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الصادرة في الأسبوع الماضي، ارتفاع معدل التضخم بصورة غير متوقعة خلال شهر فبراير الماضي، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى ارتفاع أسعار الأغذية.



وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 12% على أساس سنوي في فبراير الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 11.7% في يناير الماضي.



وكان معدل التضخم قد سجل أعلى مستوى منذ فبراير 1991 في ديسمبر الماضي عندما بلغ 12.3%، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 13.1%.



ويتوقع البنك المركزي ارتفاع معدل التضخم إلى 8.6% خلال عام 2023، قبل أن يتراجع إلى 3.6% العام المقبل.



وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 1.1% في فبراير الماضي، بعد تراجعها بنسبة 1.1% في يناير .