تعد سير الصالحات تربية عملية للنفوس، وغَرْس للفضائل، وتدريب على التجمل بالآداب الإنسانية في ميادين الخُلُق والرضا وطاعة الله؛ ذلك لأن التربية بالاقتداء من خير الأساليب التربوية؛ لصقل الطباع، وتهذيب المشاعر، والسير قدما على طريق التقوى والاستقامة.

وفي عصر الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- برزت قصص عشرات النساء في حياة نبي الأمة، ممن كان لهن أثر عظيم في عصرهن والعصور التي تلته، أفرد لهن المؤلف والمترجم السوري أحمد خليل جمعة كتاب "نساء في عصر النبوة" الصادر عن دار نشر ابن كثير، ليركز على دورهن وما جرى لهن من أحداث ترتبط بالدعوة الإسلامية وبالرسول.

فاطمة بنت أسد، قال عنها الرسول ﷺ: "رحمك الله يا أمي، كنت أمي بعد أمي، تجوعين وتشبعينني، وتعرين وتكسينني، وتمنعين نفسك طيبها وتطعمينني، تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة".

كانت فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي الهاشمية، والدة علي بن أبي طالب، وهي حماة فاطمة الزهراء، وزوجة أبي طالب عم رسول الله.

حظيت فاطمة بنت أسد برعاية النبي، حينما كفله أبو طالب، فكانت له من بعد أمه أما، تقوم على شئونه وترعى أموره ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، وكانت مِنْ أعْلَمِ النَّاسِ وأخبرهم برسول الله؛ فهي زوج عمه أبي طالب ومربيته، التي قضى ﷺ قرابة عقدين من حياته في كنفها.

كانت فاطمة بنت أسد، تعرف الرسول إنسانا كاملا جمع الشمائل الحميدة، والخصال الفريدة، كان طاهرا لم تعلق به شبهة، أمينا يُضرب المثل بأمانته، صادقا لم يُعهد عليه كذب قط، ومن أجل تلك الصفات الكريمة، دفعت إليه بفلذة كبدها - ابنها علي - ليكون في كنفه.

من المهاجرات الأول

وعندما لبّى النَّبِيُّ ﷺ أَمْرَ ربَّه، استجابت فاطمة بنت أسد فحظيت بشرف الصحبة النبوية، ومنّ الله عليها بإسلام أولادها جميعهم وهم: عقيل، وجعفر، وعلي، وأم هانىء، وطالب؛ بينما عَظُمَ على زوجها أبي طالب فراق قومه وعداوتهم، واعتذر بقول رفيق، وقال للنبي ﷺ: لا تحملني من الأمر ما لا أطيق، غير أنَّ هذا الاعتذار لم يمنع عمه مِنْ أَنْ يحدبَ عليه، وأن يشير إلى الفضائل التي كانت يحبها في شخص ابن أخيه، ولقد عبر عن عواطفه بقوله وهو يمتدح ويصفُ النَّبي ﷺ: وأبيضَ يُستسقى الغمام بوجهه ثمالُ اليتامى عصمة للأرامل حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل.

ومنذ البدايات الأولى لإسلام فاطمة رضي الله عنها، كانت من المسارعات إلى الخيرات، وذلك في الإيمان والتصديق، فأضحت من نساء الصفوة ممن أخذن المكانة العليا في ساحة الفضيلة، فقد كانت من المهاجرات الأول، ثم هي أول هاشمية ولدت هاشميا بل هي أول هاشمية تزوجت هاشميا وولدت خليفة.

فاطمة بنت أسد والزهراء

وكانت من صفاتها رضي الله عنها الصَّلاح والدين، ولذا كان رسول الله يكرمها لبرها به، ولسابقتها في الإسلام، فكان يزورها في بيتها بالمدينة، كما كان بيتها بمكة مآبا طيبا كريما له؛ أضف إلى ذلك أنَّ مكانتها ومنزلتها التي لم تصل إليها امرأة قرشية، فهي حماة فاطمة الزهراء ابنة النبي، فكانت مثالا للرأفة والرحمة في معاملة الزهراء رضي عنها، إذ كانت تقوم بمساعدة سيّدة نساء العالمين برا بها وبوالدها.

وقد رُوى علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- هذا فقال: قلتُ لأمي: اكفي فاطمة بنت رسول الله ﷺ سقاية الماء والذهاب في الحاجة، وتكفيك هي الطحن والعجن.

وكانت فاطمة بنت أسد، ممن أخذن نصيبا من حفظ الحديث وروايته، فقد روت عن النبي 46 حديثا، أخرج لها منها في الصحيحين حديث واحد متفق عليه.

وكان لفاطمة بنت أسد رضي الله عنها مكانة كُبرى عند رسول الله ﷺ، إذ كان يساويها بابنته الزهراء رضي الله عنها، ويخصها بالهدية، روى ذلك شاهد عیان، فقد أورد ابن حجر أنَّ عليا رضي الله عنه قال: قيل: أهدى إلى رسول الله ﷺ حلة استبرق فقال: "اجعلها خمرا بين الفواطم"، فشققتها أربعة أخمرة: خمارا لفاطمة بنت رسول الله، وخمارا لفاطمة بنت أسد، وخمارا لفاطمة بنت حمزة، ولم يذكر الرابعة.

وفاتها.. ووداع الرسول

ولقد كان حظ فاطمة حظا مباركا في حياتها وعند وفاتها، وحظيت بالتكريم إذ ماتت في حياة النبي ﷺ وشهدها وتولى دفنها، وذكر فضلها، ودعا لها بالمغفرة والرحمة من الله، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما توفيت فاطمة بنت أسد - أم علي - دخل عليها رسول الله ﷺ فجلس على رأسها فقال: رحمك الله يا أمي، كنت أمي بعد أمي، تجوعين وتشبعينني، وتعرين وتكسينني، وتمنعين نفسك طيبها وتطعمينني، تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة.

ثم صب رسول الله الماء عليها بيده، وخلع قميصه فألبسها إياه وكفنها، ولما حفر قبرها، اضطجع الرسول فيه ثم قال: الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها، ووسع عليها مَدْخَلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإِنَّكَ أرحم الراحمين، ثم كبر عليها أربعا، وأَدْخَلَها قبرها بمشاركة العباس وأبي بكر رضي الله عنهما.

وتعجَّبَ الصَّحابة رضوان الله عليهم من صنيع النبي ﷺ وقالوا: ما رأيناك يا رسول الله صنعت هذا؟! فقال: "إنَّه لم يكن أحد بعد أبي طالب أبر منها، إنَّما ألبستها قميصي لتكسى من حُلل الجنَّة، واضطجعت معها ليهونَ عليها".