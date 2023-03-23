مصرع شخص وإصابة 3 آخرين جراء حادث تصادم سيارتين في وادي النطرون

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، بطريق «مصر _ إسكندرية »الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بجروح وكدمات، وجارٍ تقديم الخدمات الطبية اللازمة وحرر المحضر اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين وفاة "إبراهيم محى السيد، 38 سنة، مقيم القليوبية، وإصابة كل من "إبراهيم خليفه عبد القادر، 35 سنة، مصاب بكسر بالحوض، محمد عزت عبد الهادى، 21 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ورفاعي إبراهيم رفاعي، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، جميعهم مقيمين محافظة القليوبية".

وتم نقل المصابون إلى مستشفى اليوم الواحد، والجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.