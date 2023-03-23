وزيرة الهجرة تدعو المستثمرين الأرمن بكاليفورنيا بتفقد الفرص الاستثمارية في مصر

دعت وزيرة الهجرة، سها جندي، خلال ثالث جولاتها الخارجية بأمريكا، المستثمرين الأرمن بكاليفورنيا من ذوي الأصول المصرية بتفقد الفرص الاستثمارية بمصر، مؤكدة أن العلاقات المصرية الأرمينية علاقات قوية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، حيث كان الأرمن ومازالوا جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري في الماضي وحتى الآن.

وتحدثت الوزيرة، عن المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور" التي أطلقتها الوزارة برعاية رئيس الجمهورية أواخر عام 2017؛ بهدف إقامة جسور التواصل مع الجاليات التي كانت تعيش في مصر بالماضي، مثل الجاليات اليونانية والقبرصية والأرمينية، مشيرة إلى ضرورة تعزيز الاستفادة من العلاقات المتميزة بين الشعبين المصري والأرميني، ضمن هذه المبادرة الرئاسية.

وأدارت جندي، حوارا مفتوحا مع أبناء الجالية الأرمينية الحاضرين، حيث أعرب أرداشز كاساخيان، عمدة مدينة جليندال، عن حبهم لمصر وانبهارهم بعملية التنمية التي تجري فيها، والتطور الملحوظ في كل المجالات والذي جعلها تلعب دورا قويا في المنطقة بل والأقوى في إفريقيا، مؤكدًا: "أننا لدينا تاريخ طويل وممتد في المجتمع المصري، وأننا نغرس حب مصر في قلوب شبابنا التي احتضنت جاليات عدة على أرضها".

فيما قال دارون كاتشادوريان، أحد الحاضرين، إن مصر أصبحت واحدة من وجهات الاستثمار الأفضل في إفريقيا، مضيفا: "لقد لمسنا بالفعل حياة جديدة وطرق ووسائل نقل جديدة والموانئ والكثير من البنى التحتية التي ستمنح المستثمرين المصريين والأجانب من 40-50 عامًا من الاستثمار الأفضل، لذلك فإننا نتطلع إلى الاستثمار في مصر".

وأضاف فايكين بابازيان، رئيس المركز الأرميني للعدالة وحقوق الإنسان: "أعلم تماما أن الأرمن لهم تاريخ طويل وعميق في مصر وتركوا بصمة في كل شيء فيها، والمصريين الأرمن يتبوأون مراكز مهمة الآن، فأصبحوا مهندسين ورواد أعمال ومستثمرين، وأنا متحمس جدا للاستثمار في مصر خاصة بعد ما لمسته من تطور في عدة قطاعات كالتكنولوجيا والعقارات".

وفي نهاية اللقاء، قالت الوزيرة: "نحن نتطلع إلى قدومكم لمصر وإقامة استثمارات فيها ونحن مستعدون لتوفير كل وسائل الاتصال بينكم وبين الجهات المعنية في الدولة المصرية لفتح الطريق أمامكم".