وزيرة خارجية ألمانيا تتعهد لمقدونيا الشمالية بدعم مساعي انضمامها للاتحاد الأوروبي

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مقدونيا الشمالية، إلى الإسراع بإزالة العقبات أمام انضمامها للاتحاد الأوروبي عبر تمرير تعديل دستوري.

وقالت بيربوك خلال زيارتها لمقدونيا الشمالية، اليوم الخميس، إن التعديل الذي سيكرس مكانة الأقلية البلغارية الصغيرة بالبلاد في الدستور: "يجب ألا يصبح محورا سياسيا للخلاف في المنافسة من أجل معدلات شعبية في استطلاعات الرأي أو في المنافسة التي يمكن أن يتصدر فيها حزب في الانتخابات".

وقال وزير الشؤون الخارجية بمقدونيا الشمالية بويار عثماني عقب الاجتماع مع بيربوك، اليوم الخميس، إن الحكومة تعتزم تنفيذ تعديل وأن البلاد ليس لديها بديل سوى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي.

وجمهورية مقدونيا الشمالية مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي منذ عام 2005.

وتطالب بلغاريا، العضو في الاتحاد الأوروبي، بشدة بالتعديل كشرط مسبق للبدء في الفصول الأولى من المفاوضات مع بروكسل.

وهناك حوالي 3 آلاف من العرقية البلغارية بالبلاد الذي يبلغ عدد سكانها حوالي 1.8 مليون نسمة.

وتتعرض حكومة مقدونيا الشمالية، بزعامة حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي، لضغوط سياسية صعبة محليا قبل الانتخابات المقررة في عام 2024.

ويشكل التعديل الدستوري أمرا مثيرا للجدل ولا يحظى بشعبية على المستوى المحلي.

ويتطلب تمرير التعديل أغلبية بمقدار الثلثين ومساندة المعارضة.

وتعهدت وزيرة الخارجية الألمانية خلال زيارتها اليوم الخميس بدعم أوروبي لمقدونيا الشمالية في ضوء الجهود الروسية والصينية للفوز بنفوذ في منطقة البلقان الغربية.

ووصف عثماني المشاركة المحتملة لمقدونيا الشمالية في السوق الأوروبية بأنها "هدف طموح لكن يمكن تحقيقه".

ووفقا للترجمة الرسمية، قال الوزير، إن مقدونيا الشمالية تقوم بتنفيذ تعهدات تتعلق بعملية الانضمام للاتحاد الأوروبي، ويتعين الوفاء بها.

وأثبتت حكومة مقدونيا الشمالية أنها شريك غربي يعتمد عليه في الحرب الأوكرانية.

وتبنت سكوبي العقوبات الأوروبية على روسيا وقامت بتوريد أسلحة إلى أوكرانيا، بما في ذلك 4 طائرات مقاتلة من طراز سوخوي-25 سوفيتية الصنع.

وتوجهت بيربوك إلى جمهورية جورجيا بجنوب القوقاز بعد ظهر اليوم عقب زيارتها إلى سكوبي.

وسبق لبيربوك أن أعلنت أنها تعتزم التحدث إلى الحكومة الجورجية يوم غد الجمعة عن الخطوات التي لا يزال يتعين اتخاذها للحصول على صفة مرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنه "لا يمكن أن تكون هناك طرق مختصرة " في العملية.