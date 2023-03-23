ريال مدريد يستهدف التعاقد مع هالاند عام 2024

كشفت تقارير إعلامية عن مواصلة ريال مدريد التمسك بالحصول على خدمات النرويجي إيرلنج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال القترة المقبلة.

وقالت صحيفة «آس» الإسبانية إن هالاند يعد من أولويات النادي الملكي خلال الانتقالات الصيفية عام 2024، لقيادة هجوم الفريق بعد انتهاء مرحلة الفرنسي كريم بنزيما قائد هجوم ريال مدريد الحالي، خاصة وأن عقد بنزيما صاحب الـ35 عاما ينتهي بنهاية الموسم الجاري وسيتم تجديد لعام إضافي أخر.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن بعد تجديد عقد بنزيما لعام أخر، ستقوم إدارة ريال مريد بالتحرك نحو التعاقد مع إيرلنج هالاند، وأنها تنتظر للصيف المقبل لضم اللاعب بمبلغ أقل إذا تم تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع المان سيتي الذي يتمد حتى صيف 2027.

وأوضحت «آس» أنه في حال عدم نجاح اللاعب في الضغط على ناديه لتفعيل العقد، فإن ريال مدريد سيجهز عرضا فلكيا سيجعل هالاند أعلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وأتمت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد وضع ميزانية تتراوح بين 220 إلى 240 مليون يورو لضم هالاند من صفوف السيتي.