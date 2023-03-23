ارتفاع صادرات النفط الإيراني لأعلى مستوياتها منذ عامين

ذكرت تقارير صحفية، أن صادرات إيران من النفط وصلت لأعلى مستوياتها منذ عامين على الأقل.

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عن إحسان خاندوزي وزير الشئون المالية والاقتصادية الإيراني القول إن صادرات النفط الإيراني تجاوزت الرقم القياسي السابق لها وهو 3ر1 مليون برميل يوميا.

من ناحيتها، ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن روسيا استثمرت في إيران خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في الأسبوع الحالي حوالي 76ر2 مليار دولار، مضيفة أن روسيا هي أكبر مستثمر أجنبي في إيران حاليا.

وتتوقع شركة "إف جي إي" الاستشارية بقطاع الطاقة، أن تعزز إيران صادراتها من النفط والمنتجات المكررة بمقدار كبير يصل إلى 200 ألف برميل في اليوم هذا العام.