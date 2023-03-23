الدفاع الروسية: إسقاط طائرة و16 مسيرة ومقتل 465 جنديا أوكرانيا خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس، أن قواتها أسقطت طائرة «سو-24» أوكرانية في خاركوف و16 مسيرة في مناطق متفرقة، كما قضت على 465 جنديا لكييف على عدة محاور قتال خلال اليوم الماضي.

وبحسب موقع «روسيا اليوم»، قالت الوزارة في تقريرها اليومي إن خسائر الجيش الأوكراني بلغت نحو 70 جنديا على محور كوبيانسك، و80 جنديا على محور كراسني ليمان، و250 جنديا على محور دونيتسك، و50 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، إضافة إلى 15 جنديا على محور خيرسون.

ولفتت إلى خسارة كييف على المحاور المذكورة ما مجموعه 6 دبابات، وراجمة صواريخ «جراد» ومدفع M777 أمريكي الصنع، و4 مدافع هاوتزر من طرازي D-20 وD-30، إضافة إلى عدد من المدرعات والشاحنات والمركبات الأخرى.

ومن أبرز النقاط الأخرى التي تضمنها تقرير الدفاع الروسية:

- إصابة 76 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 114 منطقة.

- تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 53 للقوات الأوكرانية في دونيتسك ومستودع للوقود ومواد التشحيم للواء الآلي 65 في زابوروجيه.

- اعتراض 6 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS.

وبحسب موسكو، يبلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الخاصة 404 طائرات، و 224 مروحية، و3544 طائرة بدون طيار، و414 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و384 8 دبابة ومدرعة أخرى، و1071 راجمة صواريخ، و4415 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و9073 مركبة عسكرية خاصة.