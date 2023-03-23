أسبوع تصوير وتنتهي نيللي كريم من دورها في مسلسل عملة نادرة

تواصل الفنانة نيللي كريم تصوير دورها في العمل الدرامي "عملة نادرة" الذي يعرض حاليا على إحدى القنوات الفضائية الخاصة.



نيللي كريم وأسرة العمل يتبقى لهم أسبوع تصوير وينتهي المسلسل بالكامل ليتفرغوا بعده لمتابعة عمليات المونتاج والمكساج، كما تتواجد أسرة العمل حاليا في الحزام الأخضر لتصوير باقي المشاهد في ديكور العمل الأساسي هناك.



عملة نادرة يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم جمال سليمان، وأحمد عيد، وجومانا مراد، وكمال أبو رية، وفريدة سيف النصر، وندا موسى، ومحمد لطفي، وعلي الطيب، ومريم الخشت، وهشام عاشور، ونهى صالح، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، ووئام مجدي، من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.