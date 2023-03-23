 بث مباشر.. الرئيس السيسي يشارك في السحور الرمضاني الأول من العاصمة الجديدة - بوابة الشروق
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بث مباشر.. الرئيس السيسي يشارك في السحور الرمضاني الأول من العاصمة الجديدة


نشر في: الخميس 23 مارس 2023 - 2:10 ص | آخر تحديث: الخميس 23 مارس 2023 - 2:11 ص

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، للمشاركة في سحور أول الليالي الرمضانية.

ويشارك في السحور، مجموعة من كبار رجال الدولة، بالإضافة إلى المهندسين والعاملين بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

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