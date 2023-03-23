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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، للمشاركة في سحور أول الليالي الرمضانية.
ويشارك في السحور، مجموعة من كبار رجال الدولة، بالإضافة إلى المهندسين والعاملين بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.