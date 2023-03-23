الاتحاد السكندري يسعى لحسم تجديد عقد زوران

يسعى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، لحسم تجديد التعاقد مع الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الكروي الأول.

ومن المقرر أن يعقد محمد مصيلحي، جلسة مع زوران، خلال الأيام القليلة المقبلة، في حضور وكيل أعماله خالد سليمان، من أجل حسم تجديد التعاقد معه لمدة عام آخر، وذلك بعد النتائج المميزة التي يحققها الفريق تحت قيادته منذ بداية الموسم الجاري، ومنافسته على المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري باحتلاله المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

وكان الاتحاد السكندري تأهل إلى ربع ربنهائي كأس الرابطة بعد تغلبه على فريق فاركو بنتيجة 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية، ولك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.