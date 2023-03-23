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ميدو: رمضان صبحي أفضل من مهاجمي الأهلي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 23 مارس 2023 - 8:26 م | آخر تحديث: الخميس 23 مارس 2023 - 8:26 م

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية، أن محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب كبير جدًا، إلا أن الخلافات جزء من شخصيته وهو لاعب كبير أي نادي يتمنى التعاقد معه.

وأوضح ميدو خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، مضيفا «كنت بتمنى عدم وجود المشاكل والخلافات بين شيكابالا والجماهير، هذه المشاكل كانت هي البنزين الذي جعله يلعب حتى الآن ومستمر بلياقة وقدرة كبيرة».

وعن رحيل رمضان صبحي عن النادي الأهلي، قال: «الأهلي لم يعوض مكان رمضان صبحي حتى الآن، وهو أفضل من كافة اللاعبين في الجانب الهجومي الأهلي، واتمنى أن يلعب رمضان صبحي في نادي الزمالك».

وتابع: «قرار رحيله عن الأهلي خطأ ده بيته والمكان كان هيكبر ولم يكن يعمل الآن في نادي جيد.. ورمضان مهربش من الأهلي».


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