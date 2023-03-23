قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون سبل المحافظة على تنافسية اقتصاد الاتحاد

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يبدأ قادة دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، اجتماع قمة يستمر يومين، لبحث سبل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي.

ويواجه قادة الاتحاد الأوروبي العديد من الملفات الصعبة مثل معدل التضخم المرتفع وزيادة تكلفة الطاقة والاضطرابات المتكررة في سلاسل الإمداد ونقص العمالة ونقص الاستثمارات.

وتمثل مجموعة من مشروعات القوانين لإصلاح السياسة الصناعية للاتحاد الأوروبي ومنها إصلاحات سوق الكهرباء والسعي لتأمين إمدادات المواد الخام الحيوية، والابتعاد عن الصين كمصدر لتكنولوجيا الطاقة النظيفة أساسا للمحادثات الأوروبية.

كما سيناقش قادة الاتحاد مقترحات للسماح بزيادة المساعدات الحكومية للشركات، ليتمكن الاتحاد الأوروبي من منافسة الاقتصادات الرئيسية الأخرى في التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون.

ومن المحتمل أن يلقي الخلاف بين ألمانيا والمفوضية الأوروبية بشأن الحظر المفترض لمحركات الاحتراق الداخلي في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 2035 بظلاله على القمة. ولم تتلق المفوضية حتى الآن ردا من ألمانيا على مقترحاتها لحل الخلاف.

كما سيناقش قادة الاتحاد الحرب الروسية الأوكرانية، بعد اتفاق الاتحاد على خطة لتقديم مليون طلقة من ذخيرة المدفعية إلى أوكرانيا خلال الـ12 شهرا المقبلة.

ومن المقرر أن يوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة إلى القمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.