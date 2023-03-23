أوروجواي: الحكومة تقدم تنازلات للفوز بتمرير إصلاحات المعاشات

وافقت حكومة أوروجواي، على إجراء تغييرات على مشروع قانون إصلاح المعاشات بما في ذلك فرض قواعد أكثر صرامة على الاستثمار في الخارج لصناديق المعاشات، لتسريع الموافقة عليه في الكونجرس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال وزير العمل بابلو ميريس، في تصريحات في بث عبر الإنترنت: "الهندسة العامة لمشروع القانون غير معدلة، وهو ما يضمن أنه سيكون لدينا نتيجة مستدامة ماليا".

وأضاف ميريس، أن التعديلات ستقدم للكونجرس أوائل الأسبوع المقبل على الأكثر .

وقال وزير العمل، إن الإصلاحات سترفع سن التقاعد من 60 عاما إلى 65 عاما وزيادة المعاش لكثير من العمال من ذوي الدخل المنخفض.

يشار إلى أن اتحاد النقابات العمالية (بي أي تي-سي إن تي) القوي في أوروجواي دعا إلى إضراب عام اليوم الخميس، للاحتجاج على الإصلاحات.