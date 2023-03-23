 السعودية تعلن انطلاق التسجيل للاعتكاف بالمسجد الحرام في العشر الأواخر من رمضان - بوابة الشروق
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السعودية تعلن انطلاق التسجيل للاعتكاف بالمسجد الحرام في العشر الأواخر من رمضان

منال الوراقي
نشر في: الخميس 23 مارس 2023 - 3:32 م | آخر تحديث: الخميس 23 مارس 2023 - 3:32 م

أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الخميس، عن البدء في استقبال الراغبين في التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الرئاسة أن التسجيل ينتهي عند اكتمال العدد المسموح به، حيث يكون التسجيل عبر تطبيق "نُسك".

يُذكر أن رئاسة شئون الحرمين جهزت مواقع للاعتكاف لاستقبال قرابة 2,500 معتكف وفق الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك لهذا العام، كما هيأت بدروم توسعة الملك فهد "للرجال"، والمصليات الخلفية والوسطية بالدور الأول في التوسعة السعودية الثالثة "للرجال والنساء"، مع تقديم كل الخدمات والتسهيلات للمعتكفين في المسجد الحرام بدءاً من دخولهم وحتى خروجهم.


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