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أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، زيارة إلى منطقة خيرسون، متعهدًا بإعادة إعمار كل ما تضرر بسبب الخرب الروسية الأوكرانية.

ونشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس، مقطع فيديو يرصد زيارته لإحدى منشآت الطاقة في خيرسون؛ حيث ناقش الوضع فيما يتعلق بإمداد مستوطنات المنطقة بالكهرباء.

وشدد الرئيس الأوكراني على أهمية إعادة التيار الكهربائي إلى المناطق التي سيطرت عليها موسكو، وإصلاح المعدات التي دمرها القصف الروسي.

وقال في تصريحات خلال الزيارة: «نحن بحاجة إلى ضمان التعافي الكامل وحماية طاقتنا، ممتن لكل من يعمل من أجل تحقيق ذلك وإعادة الكهرباء والضوء إلى شعبنا مرة أخرى».

وذكر أنه أجرى زيارة لقرية بوساد بوكروفسكي، والتي شهدت تدميرًا للعديد من المنازل والبنية التحتية الاجتماعية؛ بسبب العملية العسكرية الروسية.

ولفت إلى تحدثه مع السكان المحليين بشأن القضايا والاحتياجات الحالية، مؤكدًا أنه سيعيد إعمار كل مدينة وقرية تأثرت بالهجوم الروسي.