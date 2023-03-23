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ضبط 15 مصنعا بدون ترخيص بنطاق الجيزة والقليوبية

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 23 مارس 2023 - 3:55 م | آخر تحديث: الخميس 23 مارس 2023 - 3:55 م

 

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى الجيزة – القليوبية.

أسفرت جهود الحملة فى مجال حماية البيئة، عن ضبط 15 مصنعا بدون ترخيص، بمضبوطات بلغت 24,6 طن منتج نهائى لمشتقات بترولية معبأة داخل عبوات ومعدة للتداول – 33 طن مخلفات جلود حيوانات.

و13 طن منتج نهائى لغراء الأخشاب – 15,3 طن لأدوات مائدة مصنعة من مخلفات معدنية وألمونيوم – 77,9 طن منتج نهائى لخرز بلاستيك ومواد خام لمخلفات بلاستيكية - 32 طن مواد خام تستخدم فى تصنيع المخصبات الزراعية.

و 60 طن منتج نهائى مخصبات زراعية – 14,1 طن مواد خام تستخدم فى تصنيع الغراء – 27,75 طن مواد خام مخلفات معدنية – 1140 قطعة لسبائك معدنية– 39 طن مخلفات قطنية وأقمشة مجهولة المصدر وبدون بيانات ومغشوشة ومقلدة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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