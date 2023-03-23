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الكشف على 1125 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

حلمي ياسين
نشر في: الخميس 23 مارس 2023 - 5:28 م | آخر تحديث: الخميس 23 مارس 2023 - 5:28 م

نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية شاملة، على مدى يومين، في منطقة مساكن الستين في محافظة دمياط، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية، ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "covid19".

وأضاف الدكتور محمد الغباشي، مدير إدارة القوافل الطبية المتنقلة بدمياط، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1125 مواطنا، بالإضافة إلى تحويل 17 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وإنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ5 حالات، بالإضافة إلى إجراء 490 تحليلا معمليا، و31 أشعة عادية، و20 موجات صوتية، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية.

وأكد استمرار سلسلة القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكل المناطق.

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