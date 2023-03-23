رئيس رومانيا: لسنا مستعدين لتحديد هدف الانضمام لمنطقة اليورو حاليا

قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، أمام الصحفيين في بروكسل، إن بلاده ليست مستعدة لتحديد هدف واضح لدخول منطقة اليورو، حيث إن أوروبا مازالت تواجه أزمات متداخلة، وأن البلاد لديها عدم توازن داخلي بحاجة لتصحيحه، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأضاف: "في السياق الحالي وفي ظل الأزمات المتداخلة، لدينا مشاكل صناعية وتضخم مرتفع ومن المعقد للغاية وضع أي هدف، وفي هذه اللحظة رومانيا لا تفي بالقواعد وبمجرد أن نقترب يمكننا بدء مناقشة خطة".

ويذكر أن وزير المالية أدريان كاتشو أكد مجددا أن البلاد تخطط لدخول منطقة اليورو في 2029، ولكنه قال إنه يدفع لأن يكون هذا في 2026 في حال أجريت الإصلاحات بالكامل بموجب برنامج تعافي.