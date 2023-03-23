انطلاق أول صاروخ مصنوع بالطباعة ثلاثية الأبعاد في فلوريدا

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انطلق أول صاروخ مصنوع بالطباعة ثلاثية الأبعاد في العالم، من كيب كانافيرال في فلوريدا، أمس الأربعاء.

وانطلق الصاروخ غير المأهول "تيران 1" في الساعة 11:25 مساء بالتوقيت المحلي (03:25 بتوقيت جرينتش) بعد تأجيلين بسبب مشاكل في درجة حرارة الوقود ومشاكل في ضغط الوقود.

ويبلغ ارتفاع "تيران 1"، 5ر33 متر وعرضه 3ر2 متر ويعد "أكبر جسم مطبوع بالتقنية ثلاثية الأبعاد موجود ويحاول التحليق المداري"، وفقا لشركة "ريلاتفيتي سبيس"، وهي شركة ناشئة خاصة في مجال الطيران في كاليفورنيا قامت ببنائه.

والصاروخ مطبوع حاليا بالتنقية ثلاثية الأبعاد بنسبة 85% حسب الكتلة، بما في ذلك محركاته، على الرغم من أن الشركة تهدف إلى رفع هذا الرقم إلى 95%.

وقالت الشركة بعد الإطلاق: "أثبت إطلاق اليوم تقنيات الصواريخ المطبوعة بالتقنية ثلاثية الأبعاد من ريلاتفيتي والتي ستمكن مركبتنا التالية (تيران آر)".

وأضافت: "اليوم هو فوز كبير، مع العديد من البدايات التاريخية".

وتم تصميم "تيران 1" لحمل ما يصل إلى 1250 كيلوجراما إلى مدار أرضي منخفض.