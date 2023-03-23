 الخميس 23 مارس 2023.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة مع بداية تعاملات اليوم - بوابة الشروق
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الخميس 23 مارس 2023.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة مع بداية تعاملات اليوم

سارة حمزة
نشر في: الخميس 23 مارس 2023 - 11:18 ص | آخر تحديث: الخميس 23 مارس 2023 - 11:18 ص

 

استقرت أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الخميس 23 مارس 2023، بينما استقرت أسعار الفاكهة.

• وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 4.5 إلى 6 جنيهات.
كما استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4 إلى 5.5 جنيه.
وتراوح سعر البصل بين 10 إلى 15 جنيها.
واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.
واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.
واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 18 إلى 22 جنيها.
وسجل سعر الباذنجان ليتراوح بين 6 إلى 8 جنيهات.
واستقرت أسعار الفلفل الرومي لتتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 11 إلى 15 جنيها.
واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.
واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.
واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.
وسجل سعر الليمون البلدي ما بين 6 إلى 12 جنيها.
وتراوح سعر التين البرشومي بين 7 إلى 15 جنيها.
واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.
واستقر سعر الرمان ليتراوح بين 8 إلى 18 جنيها.
واستقر أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.
واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح من 6 إلى 16 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.

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