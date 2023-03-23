أمريكا تطالب بإعفاء صادراتها من رسم الكربون الأوروبي

طلبت الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي إعفاء صادراتها من الصلب والألومنيوم من رسوم الكربون المفروضة على واردات الاتحاد من هذه المنتجات كجزء من المحادثات الجارية لإنهاء النزاع التجاري بين الجانبين بشأن الرسوم على المعادن.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن الاتحاد الأوروبي يرى أن الطلب الأمريكي مشكلة لأن القانون الأوروبي المنظم لهذه الرسوم لا يتيح مثل هذا الإعفاء بسهولة، حيث إنه سيتعارض مع قواعد منظمة التجارة الحرة.



ويأتي ذلك في حين تسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمفوضية الأوروبية إلى الوصول لاتفاق عالمي من أجل تحويل عمليات إنتاج الصلب والألومنيوم إلى نشاط مستدام وصديق للبيئة، بعد اتفاق الجانبين على تعليق مؤقت للرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم بدعوى الدفاع عن الأمن القومي الأمريكي.



ومن المقرر انتهاء الهدنة التجارية الحالية في أكتوبر المقبل، ويمكن أن يؤدي الفشل في التوصل لاتفاق إلى فرض رسوم ورسوم مضادة بمليارات الدولارات على حركة التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.



وقالت المصادر إن المحادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مستمرة ومن المتوقع تكثيفها خلال الأسابيع المقبلة.