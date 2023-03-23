تقرير: ستولتنبرج يحذر الغرب من طول أمد الصراع في أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، في حوار مع صحيفة جارديان البريطانية نُشر اليوم الخميس، إنه سيتعين على الدول الغربية دعم أوكرانيا لفترة طويلة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين "لا يخطط للتوصل للسلام، إنما يخطط لمزيد من الحرب".

وأوضح أن روسيا تعزز من الإنتاج الصناعي العسكري، كما تتواصل مع الأنظمة السلطوية في محاولة للحصول على مزيد من الأسلحة.

ونتيجة لذلك، يتعين على الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والدول الغربية الأخرى الاستعداد لدعم أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة وقطع الغيار لفترة طويلة.

وقال ستولتنبرج "الحاجة لذلك سوف تستمر، لأن هذه حرب استنزاف؛ هي تتعلق بالقدرة الصناعية على الحفاظ على الدعم".

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت مطلع هذا الأسبوع على إمداد أوكرانيا بمليون طلقة ذخيرة مدفعية على مدار الـ12 شهرا المقبلة.

وفي ظل المعدات التي تحصل عليها من الغرب، سوف يتمكن الأوكرانيون من " شن هجوم واستعادة الأراضي" على الرغم من أن ستولتبرج أضاف أن الناتو ليس طرفا في الصراع.