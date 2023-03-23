الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بـ120 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 120 مليار دولار.



وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة 42 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 43 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 35 مليار دولار.



ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل عامين يوم الإثنين المقبل، والسندات الخمسية يوم الثلاثاء المقبل، ونتيجة الاكتتاب في السندات أجل سبع سنوات، يوم الأربعاء المقبل.



وباعت الوزارة الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة 42 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 43 مليار دولار.



واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 35 مليار دولار، وجاء الطلب على السندات ذات العامين وذات الخمس سنوات أعلى من المتوسط، في حين جاء الطلب على السندات ذات السبع سنوات أقل من المتوسط.