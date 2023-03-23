تأجيل مواجهات الزمالك وطلائع الجيش في نصف نهائي دوري الطائرة

قرر الاتحاد المصري لكرة الطائرة تأجيل مواجهات فريق الكرة الطائرة الأول بنادي الزمالك ونظيره فريق طلائع الجيش في الدور النصف النهائي لبطولة الدوري التي كان من المقرر إقامتهما يوم السبت والأحد 25 و 26 مارس الحالي وذلك إلى ايام الاثنين والثلاثاء 27و28 مارس الحالي.

وتقام المباريات على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور النصف النهائي بنظام ” play off3″ ، حيث يتقابل الزمالك والجيش في ثلاث مباريات متتالية، ويتأهل الفريق الفائز منهما في مباراتين إلى الدور النهائي.

وإذا نجح فريق في الفوز بأول مباراتين فسيتأهل رسميا إلى الدور النهائي دون اللجوء لمباراة ثالثة، بينما إذا فاز فريق بمباراة، وفاز الفريق الآخر بالمباراة الثانية فسيتم اللجوء إلى مباراة ثالثة أخيرة.

ويقود الجهاز الفني للفريق: أحمد مصطفى عاشور مديرا فنيا، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا وحسن عبد الرازق إداريا.