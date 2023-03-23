رسالة دكتوراة بإعلام القاهرة: الدعم الاجتماعي أكثر سلوكيات الجمهور التطوعية تجاه الشركة المسئولة اجتماعيا

المشاركة في الفعاليات والأحداث أقل السلوكيات ممارسة من قبل الجمهور

حصلت الباحثة أسماء عز الدين خالد المدرس المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، على درجة الدكتوراة من قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية في رسالة بعنوان "الصورة المدركة للأداء الاجتماعي للشركات وعلاقتها بسلوكيات مواطنة العملاء" بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بالنشر.

وتشكلت لجنة الإشراف والمناقشة من: أ.د حنان جنيد أستاذ العلاقات العامة والإعلان وعميد كلية الإعلام جامعة القاهرة مشرفا ورئيسا، وأ.د ريم أحمد عادل الأستاذ بقسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة مناقشا، ود. أماني ألبرت الأستاذ المساعد بقسم العلاقات والإعلان بكلية الإعلام وبني سويف ورئيس القسم بالكلية مناقشا، ود. تغريد مجدي المدرس بكلية الإعلام جامعة القاهرة مشرفا مشاركا.

سعت الدراسة إلى رصد وتحليل العلاقة بين إدراك الجمهور للأداء الاجتماعي للشركات المسئولة اجتماعيا وبين الصورة الذهنية المتكونة لديهم وانعكاس تلك المدركات علي سلوكيات المواطنة التي يقومون بها تجاه تلك الشركات، وذلك من خلال دراسة ميدانية باستخدام الاستبيان الإلكتروني على عينة قوامها 400 مفردة من الجمهور المهتم بمتابعة الأداء الاجتماعي للشركات العاملة في مصر، وكذلك دراسة حالة على أربع شركات مسئولة اجتماعيا، من خلال تحليل محتوى المواد الإعلامية المتعلقة بالأداء الاجتماعي لتلك الشركات في الفترة من عام 2017 حتى عام 2022.

وكشفت نتائج الدراسة الميدانية عن أكثر أبعاد الأداء الاجتماعي إدراكا من قبل الجمهور البعد الاقتصادي يليه البعد الخيري ثم البعد البيئي، وأن التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي جاءت في مقدمة الوسائل الاتصالية الكثر ملائمة للترويج للمبادرات الاجتماعية، كما أكدت نتائج الدراسة إيجابية الصورة الذهنية للشركات المسئولة اجتماعيا لدى الجمهور.

كما توصلت الدراسة الميدانية إلى أن الدعم الاجتماعي أكثر السلوكيات التطوعية التي يقوم بها الجمهور تجاه الشركة المسئولة اجتماعيا، ثم الكلمة المنطوقة الإيجابية، بينما المشاركة في الفعاليات والأحداث كانت أقل السلوكيات ممارسة من قبل الجمهور.

بينما أشارت دراسة الحالة إلى أن الوسائل الاتصالية الأكثر استخداما من قبل الشركات محل الدراسة للترويج لمبادراتها الاجتماعية هي الموقع الإلكتروني لها والمواقع الإخبارية المختلفة، وتتوجه إلى الجمهور العام في المقام الأول لخدمة المجتمع والفئات الاكثر احتياجا.

وأكدت أيضا أن الشركات تسعى إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 المتمثلة في القضاء على الفقر والجوع والتعليم الجيد والصحة الجيدة والاستهلاك والإنتاج المسئول ودعم المرأة والشباب وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.