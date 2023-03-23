خبراء: خطر التجسس يتنامى في الشركات ومؤسسات الأبحاث الألمانية

ذكرت الحكومة الألمانية وخبراء أمنيون في برلين، اليوم الخميس، أن الشركات الألمانية لا بد أن تتحلى بحذر أكبر في مواجهة تهديدات التجسس المتنامية، خاصة من روسيا والصين.



وحذر سينان سيلين نائب رئيس وكالة الاستخبارات الداخلية (المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور) من أن "الأنظمة الاستبدادية تستغل الحريات الليبرالية في نشر نفوذها".



وكانت وكالة الاستخبارات تعقد اجتماعا مع رابطة (تحالف من أجل الأمن في الشركات) بعنوان "عالم في اضطراب- تحديات أمام سلاسل الإمداد والبحث والبنية التحتية الحيوية".



وذكر سيلين أنه بالإضافة إلى التجسس التقليدي، ضمت الطرق التي تستخدمها الأنظمة الاستبدادية باحثين يمثلون الدولة وتجنيد علماء ألمان وشن حملات هجمات قرصنة.



ويشار إلى أن القطاعات الأكثر عرضة للتجسس هي الفضاء والتكنولوجيا الحيوية وصناعة الروبوتات وتكنولوجيا الاتصالات والهندسة الميكانيكية.



وأوضح أنه من أجل حماية ألمانيا بشكل أفضل كموقع أعمال، من المهم بالنسبة لوكالة الاستخبارات والشركات أن تتبادل المعلومات بشأن التهديدات الحالية بروح الثقة.