القومي للمرأة بدمياط ينظم الملتقى الأول للفن التشكيلي للسيدات

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، المعرض الأول للفن التشكيلي للسيدات، في مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط القديمة، خلال يومي 22 و 23 مارس.

وأوضحت مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، أن 51 عارضة شاركن في الملتقى الأول فى دورته الأولى، معظمهن من الهواة والأكاديميين، قدمن نحو 70 عملا فنيا في مجالات الرسم والتصوير والنحت والخزف والنسيج والسجاد وطباعة المنسوجات والجرافيك والتصوير الفوتوغرافي.

وأضافت أن الملتقى يهدف إلى دعم وتشجيع المتميزات في مجال الفن التشكيلي، تزامنًا مع الاحتفال بأعياد المرأة في هذا الشهر، ويساهم في دعم الجهود المبذولة للارتقاء بالوعي والذوق الفني في المجتمع.