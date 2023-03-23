الولايات المتحدة تعتزم إرسال طائرات إيه 10 الهجومية إلى الشرق الأوسط

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الخميس، إن «الولايات المتحدة سترسل طائرات من طراز إيه-10 الهجومية؛ لتحل محل طائرات قتالية أكثر تقدما في الشرق الأوسط».

وبحسب الصحيفة، تأتي الخطة كجزء من الجهود المبذولة لنقل المقاتلات الأكثر حداثة وتطورًا إلى آسيا وأوروبا؛ من أجل ردع الصين وروسيا.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مسئولين أمريكيين، إن نشر طائرات A-10، المقرر إجراؤه في أبريل، جزء من خطة أوسع نطاقًا تدعو إلى الاحتفاظ بقوات بحرية وبرية متواضعة في منطقة الشرق الأوسط.

وأمس الأربعاء، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الصين لم تتجاوز بعد خط تسليم روسيا أسلحة فتاكة.

جاء ذلك خلال كلمة أمام مجلس الشيوخ، وفقا لما نقل موقع «يو إس نيوز» الأمريكي.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: «حتى الآن، لم نجد الصينيين تجاوزوا هذا الخط»، موضحًا أن الصين تراقب «بحذر شديد» كيفية استجابة الولايات المتحدة والعالم للحرب الروسية في أوكرانيا.

وحذر أمين عام حلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، الثلاثاء، الصين من تزويد روسيا بـ«أسلحة فتاكة» لاستخدامها في أوكرانيا.

وقال: «لم نر أي دليل على أن الصين تقدم أسلحة فتاكة إلى روسيا، لكننا رأينا بعض الدلائل على أن هناك طلبا من روسيا، وأن السلطات الصينية في بكين تنظر في هذه المسألة»، دون مزيد تفصيل.

وغادر الرئيس الصيني شي جين بينج، موسكو مختتمًا زيارة استغرقت 3 أيام التقى خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وهي أول رحلة خارجية له منذ إعادة انتخابه رئيسا للصين في 10 مارس الجاري.