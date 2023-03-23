وزير الأوقاف الجزائرية يدعو إلى تجنب الإطالة في صلاة التراويح

دعا وزير الشئون الدينية والأوقاف الجزائرية يوسف بلمهدي، إلى تجنب الإطالة في صلاة التراويح خلال شهر رمضان، وذلك بحسب ما نشره موقع جريدة «النهار» الجزائري، اليوم الخميس.

وأوضح في تصريح صحفي، عقب اجتماع لجنة الأهلة لرصد هلال رمضان، أن الإنسان يتحرى التخفيف سواءً في الموعظة أو صلاة التراويح، مشيرًا إلى أنها نافلة يحب المصلون فيها الخشوع والأجر.

وعن فتح كل المساجد الجزائرية لإقامة صلاة التراويح، أشار الوزير الجزائري إلى إقامة التراويح في 20 ألف مسجد، قائلًا إن بعض المساجد «لها خصوصية».

ودعا إلى الابتعاد عن الاحتكار ورفع الأسعار في شهر رمضان الذي يلهب جيوب المواطنين، معقبًا: «من الجيد أن يربح الإنسان لكن يربح الآخرة وليس الدنيا».

وكان وزير الشئون الدينية الجزائرية يوسف بلمهدي، قد أكد استعداد الوزارة لتنظيم صلاة التراويح خلال شهر رمضان عبر مساجد فرنسا.

وعن قرارات وقف انتداب الأئمة بفرنسا بـ2024، قال إنه بصدد تباحث البدائل الممكنة لهذا القرار مع عميد مسجد باريس الكبير؛ من أجل ضمان تغطية مساجد فرنسا من حيث الخطابة والتدريس والقوافل العلمية والثقافية.

ومن جهته، قال عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حفيز: «سنعمل على أن نكون في مستوى هذه الثقة»، مثمنا الجهود المبذولة لصالح الجالية الجزائرية بفرنسا.

وأضاف أن «العلاقات بين مسجد باريس والوزارة تعرف تطورا ملحوظا وهي تجسد تعليمات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون؛ الرامية إلى رعاية كل ما يتعلق بواقع الجالية في الخارج، بما فيه الجانب الديني».