قادة الاتحاد الأوروبى يؤكدون مجددا دعم أوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا

أكد قادة الاتحاد الأوروبي مجددا دعمهم لأوكرانيا وتعهدوا بزيادة الضغط على روسيا، مما يعزز احتمال فرض مزيد من العقوبات على موسكو وبذل جهد إضافي لوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي.

وقال زعماء أوروبا في بيان مشترك إن الاتحاد الأوروبي سيعزز الجهود "من أجل المساعدة على الوفاء باحتياجات أوكرانيا العسكرية والدفاعية الملحة"، ورحبوا باتفاق لإرسال مليون قذيفة مدفعية إلى كييف العام المقبل.

ولفت البيان إلى مذكرة الاعتقال التي صدرت مؤخرا من المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتعهد بضمان المحاسبة الشاملة على جرائم الحرب الروسية.

ودعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى تقديم حزمة مساعدات أخرى لدعم مولدوفا، جارة أوكرانيا التي تعاني من تبعات الحرب، كما أدانوا إيران وبيلاروس لدعمهم للغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.