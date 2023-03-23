إيطاليا تهنئ المسلمين حول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان

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هنأت إيطاليا، اليوم الخميس، المسلمين حول العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وكتبت وزارة الخارجية الإيطالية على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني وموظفو الوزارة هنأوا المسلمين حول العالم بمناسبة شهر رمضان وعبروا عن أمنياتهم بأن يكون شهر كريم وسعيد، وفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي.

من جهته، أعلن المركز الإسلامي الثقافي لإيطاليا (مسجد روما الكبير) أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان.

وتقدم مسجد روما الكبير بخالص التهنئة لمسلمي إيطاليا وللمسلمين كافة في مشارق الأرض ومغاربها، داعياً أن يعم الأمن والسلام جميع أرجاء الأرض.