قال النائب سليمان وهدان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن التوقيت الصيفي يطبق في 74 دولة حول العالم، لافتًا إلى أنه مطبق في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السلطة التشريعية»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن «40% من دول العالم تطبق نظام التوقيت الصيفي»، مؤكدًا أنه «ليس اختراعًا مصريًا».

وأشار إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لإقرار نظام التوقيت الصيفي، في إطار خطة الترشيد والإصلاح الحكومي؛ بسبب الظروف الموجودة وارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التوقيت الصيفي يطبق اعتبارًا من الجمعة الأخيرة لشهر أبريل، قائلًا إن البلاد تعود للتوقيت الشتوي، في الجمعة الأولى من شهر أكتوبر.

وذكر أن القرار نظام اقتصادي فقط لا غير؛ من أجل توفير الطاقة، مضيفًا أن مشروع القانون يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ثم يصوت عليه في الجلسة العامة ويتم إقراره في البرلمان؛ لتبدأ الحكومة تطبيقه في أبريل المقبل.

ويوم الأحد الماضي، أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.