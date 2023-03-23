دولتا قطر والإمارات ترفعان سعر الفائدة 25 نقطة اعتبارا من اليوم

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أعلن مصرف قطر المركزي ومصرف الإمارات المركزي اليوم الأربعاء رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا من الغد 23 مارس.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي لمصرف قطر المركزي بأنه تم رفع سعر فائدة المصرف للإيداع بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح 25ر5% اعتبارا من الغد.

وأضاف البيان أنه قرر رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح 75ر5 %، كما قرر رفع سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح 50ر5%.

وأوضح مصرف قطر المركزي أن قرار رفع سعر الفائدة سيدخل حيز التطبيق بداية من غد الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قرر رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس – من 65ر4% إلى 90ر4%، وذلك اعتباراً من 23 مارس 2023.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) قد أعلن اليوم مجددا رفع سعر الفائدة بمقدار 25ر0 نقطة مئوية ليتراوح بين 74ر4% و5%.

وهذه هي المرة التاسعة على التوالي التي يرفع فيها المجلس سعر الفائدة، ولكنه واصل في ذلك مساره المعتدل.