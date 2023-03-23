نتنياهو يدعو إلى الوحدة قبل أيام من التصويت على الإصلاحات القضائية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، أنه مصمم على المضي قدما في إصلاحات الجهاز القضائيّ وعلى رأسها تشريع تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، والتي سيتم التصويت عليها الأسبوع المقبل.



وقال نتنياهو في كلمة متلفزة إنه ينوي الدخول في مفاوضات للتوصل إلى حل وسط، بحسب قناة "أي نيوز 24" الإخبارية الإسرائيلية.



وأضاف: "أفضل طريقة لتحقيق إصلاح متوازن ومنع حدوث شرخ في الأمة هي من خلال الحوار والتوصل إلى اتفاق واسع قدر الإمكان".



ولسوء الحظ، رفض ممثلو المعارضة حتى الآن الدخول في هذا النقاش، ثلاثة أشهر تقريبًا ضاعت بسبب هذا الرفض، وأتمنى أن يتغير ذلك في الأيام المقبلة."



وذكر أنه يحاول العثور على حل وأنه "منفتح على مخاوف الجانب الآخر"، لكن نتنياهو لم يقدم خططا ملموسة.



ومن المقرر أن يصوت البرلمان على عنصر رئيسي في التعديل في القراءة النهائية يوم الإثنين المقبل.



وعقد نتنياهو اجتماعا مع وزير الدفاع يوآف جالانت في وقت سابق، وبحسب تقارير إعلامية، يعمل الوزير على وقف خطط الإصلاحات وهدد بالاستقالة.



وتم إلغاء خطاب كان من المقرر أن يدلي به جالانت مساء اليوم فجأة.



وشهدت إسرائيل اليوم الخميس مظاهرات أطلق عليها "يوم الشلل الوطني" احتجاجا على إصلاحات الجهاز القضائي التي اقترحها نتنياهو.



وتأتي هذه المظاهرات استمرارا للاحتجاجات على الإصلاحات القضائية التي شارك فيها آلاف الأشخاص منذ أكثر من شهرين .



ووفقا لمشروع الإصلاح، سيكون بمقدور البرلمان مستقبلا نقض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، ومنح السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة.



ويرى منتقدون أن هذا يمثل تهديدا لمبدأ الفصل الديمقراطي بين السلطات.



كما يخشون من أن الإصلاحات قد تسمح لنتنياهو بالإفلات من إدانته في محاكمته بالفساد.