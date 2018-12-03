قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها تتعرض لحرب من الفنانة نادية الجندي ولكنها «من تحت لتحت»؛ حسب تعبيرها.



وأضافت خلال لقائها بالإعلامية بسمة وهبة، في برنامج «شيخ الحارة والعرافة» عبر شاشة «النهار»، مساء الخميس، أنها تفتقد الذكاء في الحروب والمعارك، متابعة: «لما بحارب حد بحاربه بشكل مباشر في وشه.. معنديش الذكاء ده».



واستكملت: «لا أحارب نادية الجندي، مش هاخد أدوارها ولا هتاخد أدواري، هي أزمة شخصية بسبب زواجي من المنتج محمد مختار، وعلى المستوى الإنساني هي لم تكن عادلة بشأني».



وأوضحت أنها لا تعتبر نادية الجندي مقياسا للجماهيرية والنجومية، مضيفة: «هي أنتجت لنفسها بأموالها، وأحترم فيها إصرارها على الاستمرار والمحاولة، ولكن للنجومية شروط أخرى».



وذكرت أن الفنانة نادية الجندي تزوجت من المنتج محمد مختار؛ وأنتج لها العديد من الأفلام السينمائية، مستكملة: «أنا أيضًا تزوجته، ولم ينتج لي أي فيلم، ولم أطلب منه ذلك، أنا أحب التجارب الصعبة».



واعتبرت أن «الأموال» هي سبيل الفنانة نادية الجندي للشهرة والنجومية، قائلة: «هي وصلت بفلوسها أولا.. ثم فنّها.. أنا مش من جمهورها ولا عمري هكون من جمهورها».





