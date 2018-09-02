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ينتشر السكري بين كثيرين من المقبلين على صوم شهر رمضان، ولكن اتباع النصائح الطبية والالتزام بنظام غذائي صحي يُمكن مرضى السكري -حال سماح الأطباء لهم- بصوم آمن خلال الشهر الكريم.

وتنقل جريدة "الشروق" بعض النصائح من جمعية السكري البريطانية تتضمن طبيعة السحور والإفطار والأدوية والأنسولين لمرضى السكري الصائمين.

• الدواء والأنسولين

ذكرت الجمعية البريطانية للسكري بمنشورها، أن الصائم ليس بحاجة لكمية كبيرة من الأنسولين خلال السحور، لذلك يجب استخدام قدر معقول منها مع الابتعاد عن الأنسولينات المختلطة.

• السحور

وتنصح الجمعية البريطانية، بضرورة الالتزام بالسحور نظرا لخطورة تفويته على مريض السكري.

كما تنصح بتناول النشويات الغنية بالألياف كالأرز البسمتي والشوفان وما شابهها، بجانب البروتينات النباتية من مختلف البقوليات.

• الإفطار

وتنصح الجمعية بالإفطار على سوائل خالية من السكر، بما فيها الحليب غير المضاف له السكر، مع تقليل التمرات، لتمرة واحدة نظرا لغناها بالنشويات.

• خلال الصوم

وتنصح الجمعية بكثرة قياس سكر الدم أثناء الصوم وتجنب انخفاضه أو ارتفاعه عن المستوى الذي أوصى به الطبيب.

وسردت الجمعية عدة أعراض لانخفاض السكر الخطيرة، وهي الصداع والدوخة والغثيان والارتجاف، بينما أوصت بسرعة الإفطار على قطعة سكر وشرب الماء حال وقوع تلك الأعراض.

ونصحت الجمعية البريطانية بإفطار مرضى السكري المعرضين لمضاعفات بالعينين والكلى والأعصاب؛ لخطورة وقوع مضاعفات لديهم.