ضبط شخص يزعم ممارسة الدجل والشعوذة بالبحيرة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط شخص يزعم قدرته على القيام بأعمال السحر والدجل نظير مبلغ مالى بمنطقة إدكو.

توصلت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، إلى وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، والتى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال السحر والدجل نظير مبلغ مالى.

تمكنت القوات من تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين شخص له معلومات جنائية، مقيم بمركز إدكو بالبحيرة.

واستهدفت القوات المتهم وتمكنت من ضبطه حال تواجده في العطارين بالإسكندرية وبحوزته هاتف محمول محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم – عدد من الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة.

بمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بطريقة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.