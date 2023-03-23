ميقاتي يدعو إلى عملية طوارئ سريعة لإنقاذ لبنان

اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن الأوضاع في لبنان تقتضي عمليّة طوارئ سريعة لإنقاذ البلاد، مؤكّداً أن انتخاب رئيس للجمهورية يشكل المدخل للحلّ، وذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقال ميقاتي بعد لقائه بري في عين التينة في بيروت، اليوم الخميس، " كنت صريحاً جداً مع دولة الرئيس بأن الأوضاع تقتضي ورشة طوارئ سريعة لإنقاذ البلد لا نستطيع أن نبقى على ما هي عليه الأوضاع راهناً، ولا تستطيع الحكومة أن تقوم بدورها مع مجلس نيابي معطل ومع عدم انتخاب رئيس للجمهورية".

وأكد أن "انتخاب الرئيس مسألة ضرورية والمدخل إلى الحل"، مضيفاً "من ينتقد ما نقوم به اليوم على حسناته أو مساوئه فليذهب وينتخب رئيسا للجمهورية".

وأضاف: "اليوم نحن أمام ثلاثة خيارات إما الاتفاق مع صندوق النقد، أو أن نتفق مع بعضنا البعض أو لا نتفق بتاتا، وبدا واضحا أننا اخترنا الخيار الأسوأ، وهو ألا نتفق بتاتاً، فمن هو المستفيد من هذا الواقع؟ المواطن هو الذي يدفع الثمن وكل الطبقة السياسية مسؤولة عن ذلك".

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية منذ أكتوبر عام 2019 كان لها تداعياتها على مختلف القطاعات حيث تفاقم التدهور في الأوضاع المعيشية للبنانيين، بالإضافة إلى الأزمة السياسية التي تمثلت بعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ نهاية أكتوبر الماضي.