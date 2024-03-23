منى زكي: الأمومة ليست مبررًا لبقاء المرأة في علاقة زوجية بعد خيانة الرجل

قالت الفنانة منى زكي، إن المرأة تشعر بخيانة الرجل حتى لو تغيرت معاملته وبات أفضل مما كان، معبرة عن اعتقادها بأن كل النساء يملكن حدسا قويا يساعدهن على الشعور بالخيانة حتى لو كن متشككات فقط.
وخلال بودكاست Big Time» » عبر شاشة «MBC1» وعرض مساء الجمعة، حاول الإعلامي عمرو أديب خداعها أثناء حديثها بسؤالها أثناء حديثها: «إنما أنت بتعرفي يعني؟» لترد قائلة: «أنا محصليش»، وعلق: «يا حويط يا صاحي».
وأضافت أن الخيانة بالنسبة إليها تبدأ عند خيانة المشاعر، وذلك عندما تتغير مشاعر الرجل ويقع في حب امرأة أخرى حتى وإن استمر في إظهار مظاهر الحب أو الاحترام لها.
ورأت أنه من غير المقبول أن تبقى المرأة مع رجل خان مشاعرها، مؤكدة أن الأمومة ليست مبررًا لبقاء المرأة في علاقة زوجية بعد خيانة الرجل، وذلك ردا على تعليق «أديب» بأن بعض الرجال قد يستمرون في حب زوجاتهم بعد خيانتهم خاصة إذا كن أمهات أولادهن.
وأشارت منى زكي إلى أن الرجال لا يجيدون إخفاء خيانتهم حيث تظهر علامات الخيانة على سلوكهم مهما حاولوا إخفاء ذلك.