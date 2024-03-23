منى زكي: الأمومة ليست مبررًا لبقاء المرأة في علاقة زوجية بعد خيانة الرجل

قالت الفنانة منى زكي، إن المرأة تشعر بخيانة الرجل حتى لو تغيرت معاملته وبات أفضل مما كان، معبرة ‏عن اعتقادها بأن كل النساء يملكن حدسا قويا يساعدهن على الشعور بالخيانة حتى لو كن متشككات فقط.‏

وخلال بودكاست‎ ‎Big Time» ‎‏» عبر شاشة‎ «MBC1» ‎وعرض مساء الجمعة، حاول الإعلامي عمرو أديب خداعها ‏أثناء حديثها بسؤالها أثناء حديثها: «إنما أنت بتعرفي يعني؟» لترد قائلة: «أنا محصليش»، وعلق: «يا حويط يا ‏صاحي».‏

وأضافت أن الخيانة بالنسبة إليها تبدأ عند خيانة المشاعر، وذلك عندما تتغير مشاعر الرجل ويقع في حب امرأة أخرى حتى ‏وإن استمر في إظهار مظاهر الحب أو الاحترام لها.‏

ورأت أنه من غير المقبول أن تبقى المرأة مع رجل خان مشاعرها، مؤكدة أن الأمومة ليست مبررًا لبقاء المرأة في ‏علاقة زوجية بعد خيانة الرجل، وذلك ردا على تعليق «أديب» بأن بعض الرجال قد يستمرون في حب زوجاتهم بعد ‏خيانتهم خاصة إذا كن أمهات أولادهن‎.‎

وأشارت منى زكي إلى أن الرجال لا يجيدون إخفاء خيانتهم حيث تظهر علامات الخيانة على سلوكهم مهما ‏حاولوا إخفاء ذلك.‏