وزير خارجية باكستان: الحكومة تنفذ خارطة طريق للتقدم الاقتصادي

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قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، إن حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف ستنفذ خارطة طريق لتضع باكستان على طريق التقدم الاقتصادي وتخفض التضخم وتقلل الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها المواطن العادي، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان".

وذكر إسحاق دار في مؤتمر صحفي إن حكومة شهباز شريف التي تولت إدارة البلاد قبل 16 شهرا أنقذت البلاد من انهيار اقتصادي بعدما دمرت السياسات الخاطئة للحكومة السابقة اقتصاد البلاد.

وأضاف أن باكستان كان لديها رؤية للطاقة النووية نصب عينيها منذ ستينيات القرن الماضي ورغم تدقيق العالم ظلت تواصل الاستفادة من الطاقة النووية.

وتابع قائلا: "يقول العالم الآن إن الطاقة النووية والطاقة المائية هما الأفضل والأكثر أمنا لمواجهة تحدي التغير المناخي".