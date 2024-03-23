الشروق توضح حقيقة تصريحات الشيخ السديس عن السمبوسة والشوربة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشيخ عبدالرحمن السديس إمام الحرم المكي، وهو يتحدث عن طعامه المفضل في رمضان، في مقطع أثار جدًلا واسعًا.

وقال السديس، في الفيديو المنتشر، إن طعامه المفضل في رمضان هو "السمبوسة" وحسائه المفضل هي "الشوربة"، مع وضع قليل من الفلفل وزيت الزيتون مراعاة للصوت والحبال الصوتية.

وأثار الفيديو هجومًا على السديس الذي بدا في الفيديو المتداول أنه يتلذذ بطعام الإفطار، بينما يتضرر الآلاف جوعا في غزة، وفقًا لمتابعين.

وكتب أحد مستخدمي موقع فيسبوك: "السديس لم يخجل وهو يتحدث عن مكونات فطوره وهو يعلم أن مئات الآلاف يتضورون جوعا بجواره".

- حقيقة الفيديو

لكن الحقيقة أن مقطع الفيديو مقتطع من سياقه، إذ يعود إلى مقابلة أجراها السديس مع قناة الإخبارية السعودية يوم 19 مارس الماضي.

وأذاعت القناة، تقريرًا من داخل الحرم المكي، تحت عنوان: "خدام الحرم"، واستضافت السديس للحديث عن طقوس أئمة الحرم في رمضان، وكيف يتهيئون للصلاة.

وقال السديس، إن الإمام يجب أن يتهيأ لشهر رمضان بمراجعة ومدارسة القرآن الكريم، والاهتمام بصحته.

وقال كل الأئمة لديهم برامج صحية: "وأنا شخصيًا أمشي 2 كيلو في اليوم؛ لتهيئة النفس والتلاوة"، وأيضًا لدي برنامج غذائي لا يكون في دهون ولا سكريات ولا نشويات، حيث يتوزان العطاء وتحقيق الرسالة التي ينشدها الإمام.

ويقول السديس، إن كل وقته يقضيه في الحرم ويبدأ وقته بالسحور ويكون على شيء من التمرات والزبادي، ثم يصلي الفجر، ومراجعة القرآن، ثم الخلود للراحة للاستعداد للأعمال الإدارية في الحرم.

وتابع: "الإفطار يكون على تمرات وشيء قليل من السمبوسة غير المقلية بالسمن"، حتى لا يؤثر ذلك على التلاوة، مضيفًا أن حسائه المفضل في رمضان هي الشوربة، وبعدها ينزل في صلاة العشاء للحرم.