محافظ الأقصر يوجه بالمتابعة الميدانية المستمرة لتطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات

وجه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر إدارتي المرور ومشروع المواقف بالمحافظة، وأيضاً نقابة العاملين بالنقل البري بالقيام بالمتابعة الميدانية المستمرة لمراعاة تطبيق التعريفة الجديدة، والتي تم إقرارها وتنفيذها من صباح اليوم الجمعة 22 مارس الجاري وفقاً لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن تصحيح أسعار هذه المنتجات، والتي زادت بنسبة من 10% إلى 15% على خطوط السير المختلفة بنطاق محافظة أسوان، وبنسبة 10 % على التاكسي.



وشدد محافظ الأقصر، على تسليم السائقين الكارتات والتعامل مع أي مشاكل لجمهور الركاب، على أن يتم بالتوازي وضع التعريفة الجديدة على زجاج كل سيارة، والاطمئنان من المواطنين أنفسهم على التزام السائقين بالتعريفة المقررة.



وكلف ألهم، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة بالتنسيق مع المرور والمواقف لمتابعة تطبيق ذلك بشكل لحظي، فضلاً عن عمل لافتات إرشادية موضحاً بها التعريفة الجديدة بكل موقف، مع قيام أجهزة مديرية الأمن باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لاستمرار العمل بالتعريفة المقررة لمنع أي استغلال لجمهور الركاب.