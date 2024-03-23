مندوب مصر بالأمم المتحدة: المجموعة العربية رفضت مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة لعدم وضوحه

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قال السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، إنّ المجموعة العربية رفضت مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن لأنه لم يكن واضحًا.

وأضاف في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، الجمعة، أنّ مصر تدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وعاجل بقطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي يثمن الدور المصري في الوساطة لوقف إطلاق النار بغزة والتوصل لصفقة تبادل.

وأكَّد أن المجموعة العربية تناقش ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها والاعتراف بالدولة الفلسطينية بالأمم المتحدة.

واستخدمت روسيا والصين حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب على غزة.

وكانت الولايات المتحدة تعارض حتى عبارة وقف إطلاق النار، واستخدمت حق النقض عدة مرات لإحباط قرارات تدعو لوقف فوري لإطلاق النار منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.

في حين يدعو النص الذي تقدمت به هذه المرة، إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع تقريبا، عبر دعم الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين هدنة مرتبطة بإطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين.