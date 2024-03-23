وزير الصحة الروسي: انتهاء تقديم الرعاية الطارئة لمصابي هجوم موسكو الإرهابي

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، الانتهاء من العمل الأساسي لتقديم الرعاية الطارئة لمصابي الهجوم الإرهابي في مدينة كروكوس.

وقال خلال مقابلة مع قناة «روسيا-24»، السبت، إن الأطباء يعملون على تحقيق استقرار حالة المرضى، ويواصلون العمل مع أولئك الذين وصفت حالتهم بالخطيرة.

وأضاف: «لقد اكتمل العمل الأساسي المتمثل في تقديم الرعاية لأولئك الذين تم نقلهم إلى المستشفيات، وتتواصل الآن أنشطة تحقيق الاستقرار لحالة المرضى».

وكان الهجوم الذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسئوليته عنه في وقت سابق قد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 145 شخصا آخرين.