قالت الدكتورة سعاد صالح أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن أي عملية إجهاض دون سبب طبي تمثّل اعتداء على النفس الإنسانية حتى لو كان الجنين في عُمر يوم.



وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «أصعب سؤال» على قناة «الشمس»، وعرضت مساء الجمعة، أنّ هناك من يستدل بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه السلام «يمكث الجنين في بطن أمه 40 يومًا نطفة و40 يومًا علقة و40 يومًا مضغة ثم يأتي ملك الروح وينفخ فيه الروح».



وأشارت إلى أن هناك فارقًا بين الروح والقلب، موضحة أن النبض يحدث في الجنين منذ اليوم الأول



ولفتت إلى أنّ الأصل في الإجهاض يكون منع الضرر عن الأم، موضحةً أن الأم إذا كان لديها مرض ويصعب معه استمرار الحمل، يكون الإجهاض مباحًا قبل أربعة أشهر.